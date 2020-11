Destiny 2: Oltre la Luce, il provato e le prime impressioni su campagna e location

Martedì debutterà ufficialmente con le sue attività la Stagione della Caccia e sabato si apriranno le porte della Cripta di Pietrafonda , il laboratorio segreto di Clovis Bray, teatro del nuovo raid di Destiny 2. Per la recensione dunque, si dovrà attendere ancora un po', precisamente quando tutti questi contenuti saranno rilasciati, in modo da avere un panorama completo da valutare. Nel frattempo però, vediamo cosa ci ha lasciato questa prima settimana tra campagna e location.

Destiny 2: Oltre la Luce è arrivato e si accinge a completare la sua prima settimana di vita. La nuova espansione, che abbiamo trattato in lungo e in largo prima del suo debutto, ha aperto le porte di Europa ai Guardiani che, tra ghiacci e misteri, stanno cercando di sfruttare al meglio le ore e i minuti per massimizzare la crescita del proprio personaggio.

Eramiskell

Destiny 2 Oltre la Luce si sa, ha avvicinato i Guardiani all'Oscurità come mai prima d'ora. Grazie all'Ignota Exo e agli studi effettuati dal nonno Clovis, saremo in grado di manipolare prima e modificare poi, la Stasi: la prima vera forma pratica di Oscurità nelle mani di noi Guardiani. In questi primi passi di convivenza, al nostro interno, di Luce e Oscurità avremo però a che fare con Eramis vero a proprio antagonista dell'espansione. Dal punto di vista narrativo le premesse e i contenuti si sono dimostrati interessanti, basati su un background narrativo affascinante e in grado di stimolare la voglia dei giocatori di saperne di più.

La scelta di porre la narrativa al centro si nota anche nelle scene di intermezzo, maggiormente curate e variegate. Si passa infatti da scene in CG a flashback con disegni in bianco e nero molto suggestive. La volontà di Bungie di rendere gloria al suo universo traspare e porta a una maggiore immersività da parte dei giocatori. In termini meramente pratici, la campagna non si discosta molto da quella de I Rinnegati, ma più in generale dallo schema classico a cui la software house di Bellevue ci ha abituati. La cosa interessante è l'unione delle esperienze de I Rinnegati appunto e di Ombre dal Profondo, che ora confluiscono in un unico contenuto.

Avremo dunque una prima parte in cui ci concentreremo nella caccia al cattivo e una seconda in cui approfondiremo alcuni temi importanti, potenziando le nostre abilità e in cui le missioni diventeranno più ricche di azioni da compiere. La campagna di Oltre la Luce non è però esente da difetti. Eramis possiede un contesto narrativo molto affascinante, che emerge però soltanto nelle scene d'intermezzo a lei dedicate o negli scambi di battute che effettuiamo con Variks tra una missione e l'altra. A conti fatti, vista anche la "fine" aperta scelta per Eramis, quella che dovrebbe essere una grande antagonista rimane imbrigliata negli schemi classici dei nemici delle campagne principali di Destiny, ovvero dei pretesti, spesso anche ben caratterizzati, atti a condurre il giocatore verso qualcosa di più grande. La campagna dunque ci ha convinto per gran parte degli aspetti, lasciandoci solamente l'amaro in bocca nei confronti dell'utilizzo di Eramis, che sarebbe potuto essere maggiore e caratterizzato da un maggiore mordente.