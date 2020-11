PS5 disponibile con nuove scorte prima e dopo Natale, dice Jim Ryan

PS5 sarà disponibile con nuove scorte prima e dopo Natale: lo ha dichiarato Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, nel corso di un'intervista con la BBC.

Ryan aveva detto che non tutti sarebbero riusciti a trovare una PS5 al day one, e le cose sono andate effettivamente così, con parecchi utenti impossibilitati ad acquistare la nuova console Sony anche per via di specifiche regole distributive.

La situazione, tuttavia, dovrebbe cambiare da qui alla fine dell'anno. "Stiamo producendo più console adesso, in un contesto così complicato, di quante ne abbiamo preparate per il lancio di PS4", ha detto il presidente di SIE.

"La gente che non riuscirà a trovare una PS5 al day one, cosa di cui siamo dispiaciuti e di cui ci scusiamo, può stare tranquilla circa il fatto che stiamo lavorando duramente per portare nuove unità nei negozi prima di Natale."

"Il lancio di PlayStation 5 sarà più grande di quello di PS4, e considerate le circostanze in cui ci troviamo penso che possiamo essere orgogliosi di questo risultato."