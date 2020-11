Demon's Souls, il remake per PS5 nasconde un segreto non presente nell'originale

Il remake di Demon's Souls per PS5 a quanto pare nasconde un segreto che non era presente nella versione originale del gioco sviluppato da From Software.

Accolto dalla critica come un capolavoro, Demon's Souls include infatti nella torre del livello 1-3 un muro invisibile dietro cui è stata collocata una porta chiusa da una qualche meccanismo. Cosa c'è dietro?

There's a mysterious new door in the Demon's Souls Remake, and no one knows how to open it👀https://t.co/TdpHLuIRsR pic.twitter.com/MwYjcNy7ed — Vaati (@VaatiVidya) November 14, 2020

Al momento nessuno ancora è riuscito a capire come aprirla, ma l'utente Reddit Cosmic-Vagabond ha scoperto che utilizzando il photo mode è possibile spostare la telecamera al punto da visualizzare dove conduce la porta.

Si tratta di un'ampia terrazza con alcune panchine, su una delle quali riposa il cadavere di un cavaliere. Su di esso è però presente un oggetto luminoso: è quello il premio per chi capirà come raccoglierlo.

Ci troviamo dunque di fronte a un nuovo easter egg di Bluepoint Games, dopo quello che il team aveva inserito nello splendido rifacimento di Shadow of the Colossus. Una vera e propria firma per lo studio texano, ormai.