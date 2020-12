Loki, il primo trailer in italiano ci introduce alla trama della serie Disney+

Loki è stato mostrato nella notte con il primo trailer, che possiamo vedere sottotitolato in italiano e che ci introduce finalmente alla trama di questa nuova serie in arrivo nel 2021 su Disney+.

Esattamente come The Falcon and the Winter Soldier, anche lo show con protagonista Tom Hiddleston è ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame... o bisognerebbe dire prima?

Quello che vediamo in azione è infatti il Loki che fugge dopo la battaglia di New York del primo Avengers, grazie a un colpo di fortuna e all'aiuto del Cubo Cosmico, ma a quanto pare le cose non sono andate come si aspettava.

Il Dio dell'Inganno asgardiano viene infatti proiettato in un mondo lontano, apparentemente imprigionato e poi impiegato nell'ambito di una sorta di squadra... ma come stanno davvero le cose?

Come detto, lo scopriremo nel corso del prossimo anno, quando la serie farà il proprio debutto sulla piattaforma Disney+.