Falcon and the Winter Soldier, primo trailer in italiano e uscita su Disney+

The Falcon and the Winter Soldier è stato presentato questa notte con il primo trailer, che potete vedere qui sopra nella versione doppiata in italiano. L'uscita su Disney+ è fissata a marzo 2021.

Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la serie Marvel andrà ad approfondire il rapporto fra i personaggi interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan, nonché la nascita del nuovo Captain America.

Si tratta anche in questo caso di una vicenda che narrativamente trae spunto da alcune saghe raccontate nei fumetti, e che hanno visto appunto Falcon indossare l'uniforme e impugnare l'iconico scudo appartenuto a Steve Rogers.

The Falcon and the Winter Soldier è stata tuttavia solo una delle novità presentate durante la lunga notte Disney: nel corso della mattina riporteremo rapidamente tutti gli annunci e i trailer pubblicati.