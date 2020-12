Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone, il trailer della Stagione 1

Durante i The Game Awards di ieri sera Activision ha scelto di pubblicare un gameplay trailer della stagione 1 di Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone. Il video, per quanto molto simile a quello mostrato qualche giorno fa, mette in luce alcuni elementi di gioco che in precedenza non erano emersi. La prima stagione di Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone partirà il 16 dicembre su tutte le piattaforme.

Nel filmato possiamo vedere il nuovo operatore Vikhor "Stitch" Kuzmin, un ex-leader del KGB del programma Nova 6, in azione a Rebirth Island. Si dovrebbe trattare di un rifacimento di Alcatraz di Blackout. Si tratterebbe, dunque, di una mappa indipendente e giocabile in Call of Duty Warzone. Russel Adler è invece un agente della CIA che arriva direttamente della campagna di Black Ops Cold War che torna 20 anni dopo in azione.

I questa Stagione dovrebbe debuttare una nuova meccanica di gioco che consente di tornare in partita dopo essere stati eliminati dal Battle Royale. Questa nuova meccanica viene chiamata Gulag.

Nel caso in cui siate interessanti, questa è la nostra recensione per PC di Call of Duty: Black Ops Cold War.

Cosa ve ne pare della Stagione 1?