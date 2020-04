Doctor Strange 2: Sam Raimi sarà il regista del nuovo film Marvel, arriva la conferma

Doctor Strange 2 avrà Sam Raimi come regista, dopo le prime voci di corridoio è arrivata la conferma da parte dello stesso cineasta, che ha riferito ad alcune testate di essere alla guida delle riprese per il nuovo film del Marvel Cinematic Universe.

A dire la verità, la conferma è arrivata per vie un po' traverse, visto che è stata inserita all'interno di una risposta relativa al suo Spider-Man 2, che contiene una scena in cui viene menzionato il personaggio in questione: "Ho amato Doctor Strange da ragazzo, ma era sempre dopo Spider-Man e Batman per me, era forse in quinta posizione nella mia classifica personale dei personaggi di fumetti preferiti", ha affermato Raimi a Comicbook.

"Era così originale, ma quando ho girato quel momento in Spider-Man 2 non avevo certamente idea che mi sarei ritrovato a dirigere un film di Doctor Strange, così è stato davvero divertente per me ritrovare quella coincidenza con il film precedente. Potrei dire che potrebbe essere stata una previsione data dal desiderio di ritrovarmi coinvolto in questo progetto".

Insomma, Sam Raimi sarà il regista di Doctor Strange 2, confermando dunque le voci di corridoio al riguardo e prendendo dunque il posto che inizialmente era di Scott Derrickson. Quest'ultimo ha abbandonato il progetto a causa di "divergenze creative", a quanto pare, solo lo scorso gennaio, ma i lavori verranno dunque ripresi da Raimi.

Le riprese al momento sono bloccate e non si hanno ancora informazioni sul programma previsto, ma per il momento resta fissata la data di uscita al 5 novembre 2021 per il nuovo film Marvel con protagonista Benedict Cumberbatch. In attesa di ulteriori informazioni, secondo voci di corridoio alcuni personaggi morti potrebbero tornare nel film, all'interno della Fase 4 del MCU.