Activision e coronavirus: il CEO Bobby Kotick ha dato il proprio numero di telefono ai dipendenti per un contatto diretto

Activision Blizzard ha messo in moto una serie di iniziative volte a garantire la sicurezza dei propri dipendenti in questo momento di particolare diffusione dell'epidemia da coronavirus, che comprendono anche la diffusione del numero di telefono personale del CEO Bobby Kotick in modo da consentire un contatto diretto dei dipendenti con il vertice dell'azienda.

Secondo quanto riferito da Bobby Kotick a CNBC, Activision Blizzard avrebbe intrapreso una serie di misure particolari per garantire la sicurezza dei propri lavoratori, a partire dallo spostamento del lavoro a casa in smart working. A quanto pare, i dipendenti del publisher potranno lavorare in remoto attualmente nel prossimo futuro, con un supporto psicologico attivo e la possibilità di affidarsi anche a un aiuto per la cura dei bambini nel caso ce ne fosse bisogno.

In base a quanto riportato, Activision Blizzard si sarebbe anche fatta carico delle spese per garantire una corretta infrastruttura a banda larga e gli strumenti tecnologici adatti per tutti i lavoratori in modo da poter eseguire il proprio lavoro da casa senza problemi.

A quanto pare, tra le misure intraprese c'è anche la diffusione del numero di telefono personale di Bobby Kotick a tutti i dipendenti, cosa peraltro confermata da un dipendente della compagnia interrogato da Kotaku sull'argomento.

"Circa un mese fa, abbiamo inviato un email dal mio indirizzo con il mio numero di telefono", ha affermato Kotick, "Abbiamo incoraggiato ogni singolo dipendente che abbia preoccupazioni riguardanti la propria salute a contattarmi anche direttamente. Finora, sta funzionando bene", ha spiegato il CEO di Activision.

Considerando che Activision Blizzard conta su circa 10.000 dipendenti in tutti i suoi settori, la diffusione del numero di telefono di Kotick è stata davvero su vasta scala. Pare che qualche centinaio di persone abbiano già contattato il CEO della compagnia direttamente, in questi giorni.

Tra le altre iniziative, c'è anche un trial presso una le cliniche della University of California a Los Angeles nel quale è possibile ottenere delle cure nel caso in cui si manifestino i sintomi della malattia, inoltre la compagnia sta supportando attivamente la sperimentazione per la ricerca di vari metodi di cura.