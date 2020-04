Final Fantasy 7 Remake, i voti sfiorano il perfect score su Famitsu

Final Fantasy 7 Remake ha ottenuto voti altissimi nell'ultimo numero di Famitsu, sfiorando il perfect score con un 9 e tre 10 per un totale di 39/40.

La rivista nipponica non ha fatto che confermare quanto espresso nella nostra recensione di Final Fantasy VII Remake, nonché il responso della stampa internazionale, che ha accolto il titolo Square Enix con voti eccellenti.

Merito senza dubbio della straordinaria qualità di questo remake, che rivoluziona l'originale sotto il profilo tecnico, consegnandoci una grafica eccellente e una direzione cinematografica, unitamente a un nuovo sistema di combattimento.

Non si tratta tuttavia delle uniche modifiche apportate al gioco, che anche sotto il profilo narrativo è stato cambiato in diversi punti, in particolare la fase finale, che sta facendo discutere i fan della serie.

Famitsu, i voti del numero 1637