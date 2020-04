Resident Evil 3 debutta in quarta posizione nella classifica delle vendite in Italia, FIFA 20 ancora primo

Resident Evil 3 è la maggiore novità all'interno della nuova classifica vendite in Italia, per quanto riguarda la settimana 14 del 2020, ovvero quella compresa tra il 30 marzo e il 5 aprile, che vede comunque FIFA 20 tornare nuovamente in testa.

Ricordiamo che la classifica comprende sia le vendite retail che quelle digitali, per quanto riguarda le principali piattaforme di digital delivery ovvero PSN, Xbox Live e Steam (dunque non il Nintendo eShop). La new entry di maggior rilievo è indubbiamente Resident Evil 3 che è uscito il 3 aprile e considerando la situazione è probabile che la maggior parte delle copie conteggiate in classifica riguardino quelle digitali, vista la chiusura della maggior parte dei negozi.

In ogni caso, il survival horror Capcom è riuscito a debuttare solo in quarta posizione, mentre in testa è tornata la normalità con FIFA 20 primo seguito dal solito Grand Theft Auto V e da NBA 2K20. Anche Animal Crossing: New Horizons, che era risultato primo nelle vendite in Italia per la settimana precedente, tra il 23 e il 29 marzo, è costretto a cedere calando in settima posizione.

Vediamo dunque la classifica, riportata sia con i dati aggregati, ovvero complessivi sul mercato tra retail e digitale, sia per piattaforma.

Top 10 Aggregata