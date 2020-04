Fortnite: la Stagione 3 è in ritardo, posticipata a giugno da Epic Games

Fortnite vedrà arrivare in ritardo la sua Stagione 3, con Epic Games che ha deciso di posticipare il lancio della nuova mandata di contenuti programmata per il suo celebre shooter multiplayer di oltre un mese, spostando la nuova data di uscita al 4 giugno 2020.

Fortnite: Capitolo 2 - Stagione 3 sarebbe dovuta partire il 30 aprile secondo i programmi iniziali, ma per motivi non meglio specificati il team ha deciso di ritardarne il lancio al 4 giugno, di conseguenza allungando l'attuale Stagione 2 di più di un mese.

Il posticipo imposto alla Stagione 3 non lascerà infatti spazi vuoti nel programma di contenuti e aggiornamenti di Fortnite, che vedrà invece la Stagione 2 allungarsi a coprire il mese di ritardo della Season successiva con ulteriori iniziative al suo interno.

D'altra parte, anche l'arrivo della Stagione 2 fu caratterizzato da alcuni mesi di ritardo rispetto al programma iniziale, con il periodo di distacco che fu comunque riempito con numerosi eventi ed iniziative da parte di Epic Games, semplicemente allungano la stagione iniziale, dunque possiamo aspettarci un trattamento simile anche in questo caso.

La questione è ancora piuttosto vaga, ma nel post sul blog ufficiale dove viene comunicata questa variazione al programma Epic Games menziona il prossimo arrivo di nuove sfide, XP bonus, novità riguardanti il gameplay e "sorprese" varie, dunque non resta che attendere per scoprire con cosa avranno intenzione di riempire il mese aggiuntivo di Fortnite: Capitolo 2 - Stagione 2.

Nel frattempo, è emerso che il Fortnite Celebration Pack contiene una nuova skin esclusiva su PS4 per PlayStation Plus e che il gioco Epic Games potrebbe trovarsi in crisi di popolarità nei confronti della concorrenza, considerando che Call of Duty: Warzone mette a rischio il suo primato, secondo uno studio.