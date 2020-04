Overwatch: Echo è ora disponibile per tutti, con un trailer di lancio

Overwatch si aggiorna ancora e porta Echo all'interno del roster del gioco, ora disponibile per tutti liberamente all'interno dell'hero shooter di Blizzard, presentato nuovamente con un trailer di lancio ufficiale.

Echo era stato messo a disposizione in precedenza esclusivamente all'interno del Public Test Realm su PC, ma ora è ufficialmente parte del roster ufficiale e dunque utilizzabile da tutti gli utenti anche su console, attraverso il nuovo aggiornamento a Overwatch distribuito ovviamente in maniera gratuita.

Il personaggio in questione è un robot ginoide altamente tecnologico, realizzato dalla scienziata Mina Liao e si presenta come un combattente estremamente agile e veloce, in grado di muoversi in aria e utilizzare diverse tecniche di fuoco che la rendono particolarmente temibile.

Di fatto, l'intelligenza artificiale di Echo è rimasta fortemente legata alla sua creatrice, tanto da assumerne diverse caratteristiche nonché la sua stessa voce. Ricordiamo dunque quali sono le abilità principali di Echo: