Black Panther 2: no al recast per Boseman, Fantastic Four e Ant-Man 3 annunciati

Come certamente saprete, nel corso della notte sono stati fatti numerosi annunci inerenti al Marvel Cinematic Universe, fra cui il fatto che in Black Panther 2 non verrà effettuato il recast di T'Challa.

Il personaggio interpretato da Chadwick Boseman in Black Panther, dunque morirà evidentemente insieme all'attore che l'ha portato sullo schermo. L'uscita del film è prevista per luglio 2022 con Ryan Coogler alla regia.

È stato poi annunciato Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo episodio della serie con Paul Rudd ed Evangeline Lilly, che vedrà anche il ritorno di Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, nonché il debutto di Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness sarà legato narrativamente a ben due differenti progetti: da una parte la serie WandaVision, dall'altra Spider-Man 3. Non è tutto: Benedict Cumberbatch comparirà in un sequel di Spider-Man.

Infine, è stato ufficializzato il film di Fantastic Four, sebbene al momento non ci sia alcun dettaglio sul cast o la regia. Trattandosi certamente di un reboot rispetto alle pellicole prodotte da Fox, immaginiamo ci vorranno anni prima di vederlo nelle sale.