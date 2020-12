Il Cortocircuito torna oggi alle 15 su Twitch: parleremo di TGA 2020 e Disney

Il Cortocircuito, lo show di punta di Multiplayer.it, torna in diretta alle 15, ovviamente sul nostro canale di Twitch. Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani ci intratterranno commentando tutti gli annunci e i premi dei The Game Awards 2020 e analizzando anche tutto quello che Disney ha annunciato ieri all'interno della sua ricchissima conferenza.

Andiamo con ordine. Cos'è il CortoCircuito? Si tratta -inspiegabilmente- della nostra trasmissione di punta, dove quei tre fenomeni di Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani sfoggeranno tutta la loro follia parlando degli argomenti più disparati. L'unico filo conduttore è il loro essere costantemente sopra le righe.

Ma è anche quello che rende irresistibile il CortoCircuito. A partire dalle 15, ovviamente su Twitch, parleranno principalmente di due cose:

The Game Awards 2020 - Commenti e valutazioni a tiepido - Durante la notte si sono tenuti gli Oscar dei videogiochi. Uno show ricco di annunci, meno di premi, che però ha chiuso questo 2020 nel miglior modo possibile. Ci è piaciuto quello che abbiamo visto? Ci ha fatto schifo? Ne discuteremo in diretta.

- Durante la notte si sono tenuti gli Oscar dei videogiochi. Uno show ricco di annunci, meno di premi, che però ha chiuso questo 2020 nel miglior modo possibile. Ci è piaciuto quello che abbiamo visto? Ci ha fatto schifo? Ne discuteremo in diretta. Tutto su Disney - Da Star Wars a Marvel: un mare di annunci - Mentre guardavamo il buon Geoff, Disney ha spiegato la sua strategia per i prossimi mesi. Stiamo parlando di Film, Serie TV e show dedicati a brand amatissimi come Star Wars, Marvel e Pixar. Stiamo parlando di cose come Hawkeye, What If?, Ironheart, Armor Wars, Moon Knight, She-Hulk che arriveranno presto su Disney+. Quindi ce ne è davvero per tutti i gusti. Ci sarà, probabilmente, anche un ospite.

Non c'è Il CortoCircuito senza la vostra partecipazione! Potete cominciare a scrivere le vostre domande nei commenti qui sotto: risponderemo nel corso della diretta.

Non dimenticate che potrete interagire con noi in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, dove troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare. Telegram servirà anche per registrare i vocali che poi faremo sentire durante la live.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

