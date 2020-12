Obi-Wan Kenobi: Hayden Christensen sarà Darth Vader, nove serie Star Wars su Disney+

La serie televisiva di Obi-Wan Kenobi vedrà il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader, ma non si tratta certamente dell'unica notizia arrivata dall'Investor Day di Disney.

Sono infatti ben nove gli show basati su Star Wars che faranno prossimamente il proprio debutto sulla piattaforma Disney+, fra cui due spin-off di The Mandalorian: Rangers of the New Republic e Ahsoka. Sono previsti peraltro dei crossover fra i tre progetti.

Abbiamo poi Star Wars: The Bad Batch, una serie animata ispirata alla Guerra dei Cloni, e Star Wars: Andor, un live action con protagonista Diego Luna, in arrivo nel corso del 2022.

Leslye Headland, creatore della serie Russian Doll, realizzerà The Acolyte, ambientato durante l'era dell'Alta Repubblica, mentre A Droid Story introdurrà un nuovo, eroico droide di fianco a R2-D2 e C-3PO.

Infine sono state annunciate Star Wars: Lando e Star Wars: Visions, quest'ultima un'antologia anime. Entrambe saranno disponibili su Disney+.