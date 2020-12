It Takes Two presentato con data di uscita da Josef Fares ai Game Awards 2020

It Takes Two è il nuovo gioco di Hazelight e del regista Josef Fares, fondatore del team, presentato nel corso della serata dei Game Awards 2020 con un trailer e alcuni primi materiali e informazioni, rivelandosi un titolo particolarmente interessante, in arrivo il 26 marzo 2021.

Portando avanti il concetto su cui era già basato anche il gioco precedente del medesimo autore, ovvero A Way Out, It Takes Two si basa sempre sull'azione cooperativa obbligatoria, mettendo in scena una sorta di adventure con elementi platform in 3D dallo stile però alquanto diverso e originale.

La nuova avventura mette in scena le vicende di Cody e May, una coppia in crisi che si ritrova trasformata in due pupazzi e proiettata in uno strano mondo magico da cui possono uscire soltanto con una perfetta collaborazione per affrontare le avversità.

In It Takes Two, i due protagonisti devono dunque mettere da parte i rancori e cercare di trovare la cooperazione perfetta per uscire dai guai e nel percorso, possibilmente, risvegliare anche i sentimenti positivi sopiti l'uno per l'altra, scoprendo che la cosa migliore è stare insieme e affrontare le difficoltà con la collaborazione e l'affiatamento.

È chiaramente un'evoluzione del concetto visto in A Way Out, anch'esso incentrato sulla cooperazione tra due giocatori, ma in questo caso il tutto è trasportato in un bizzarro mondo magico che consente di affrontare situazioni ben più strane e variegate.

Per poter garantire a chiunque la possibilità di giocare in multiplayer cooperativo, il gioco lo consente sia a schermo condiviso che online e ogni acquirenti ha diritto a un Friend's Pass, che consente a un secondo giocatore di accedere gratuitamente al gioco.

Annunciato all'EA Play Live 2020, It Takes Two ha la data di uscita fissata per il 26 marzo 2021 su PC, Stadia, PS4, Xbox One e anche PS5 e Xbox Series X con upgrade gratis dalla generazione attuale alla next gen.