Ark 2 è un'esclusiva Xbox Series X e Series S, come confermato da Aaron Greenberg di Microsoft tramite Twitter. Più precisamente è un'esclusiva console, visto che uscirà anche su PC.

Greenberg: "Siamo felicissimi di collaborare con Studios Wildcard per portare Ark 2, con protagonista Vin Diesel, in esclusiva su Xbox Series X e Series S."

Essendo il primo capitolo, Ark: Survival Evolved, uno dei survival più venduti di sempre, se non proprio il più venduto in assoluto, si tratta di un gran colpo per Xbox. Il fatto che sia un'esclusiva potrebbe significare anche l'arrivo al lancio su Xbox Game Pass.

Sinceramente non è chiaro quale ruolo avrà Vin Diesel nel gioco, ossia se sarà una specie di mentore o se il giocatore potrà affrontare una campagna narrativa che lo porterà a interagire con l'attore. Comunque sia è davvero interessante vedere che Hollywood inizia sempre più spesso a prestare i suoi volti ai videogiochi (pensate a Keanu Reeves in Cyberpunk 2077).

Per il resto vi ricordiamo che Ark 2 è stato svelato in occasione dei Game Awards 2020, risultando uno dei piatti forti dell'evento.