Super Mario 3D World + Bowser's Fury, lo spot dei The Game Awards 2020

Nintendo ha partecipato ai The Game Awards 2020 in maniera attiva, presentando il prossimo lottatore che arriverà in Super Smash Bros. Ultimate e acquistando alcuni spazi pubblicitari: uno di questi spot era dedicato al promettente Super Mario 3D World + Bowser's Fury.

Il video, davvero di pochi secondi, mostra pochi attimi di gameplay. Ma quello che si vede ci fa pensare ad un gioco ricco di varietà, salti e, ovviamente, piattaforme. Tra costumi folli e la modalità cooperativa a 4 giocatori, l'impressione che si ha è che Super Mario 3D World + Bowser's Fury sia l'ennesimo capitolo che i fan dell'idraulico italiano dovranno possedere a tutti i costi.

Nella nostra anteprima di Super Mario 3D World + Bowser's Fury parliamo di un gioco "molto più interessante del previsto. Sarà introdotto il multiplayer online, che potrebbe esaltare il versante competitivo dell'opera; ma questa non è l'unica novità. L'azione è stata accelerata, e non di poco: speriamo quindi che il ritmo dell'avventura sarà più serrato, e stimolante, che in passato."

Nella giornata di ieri Nintendo ha anche detto che Sephiroth di Final Fantasy 7 si unisce alla lotta di Super Smash Bros. Ultimate. Mentre Super Mario è stato anche il protagonista di un riuscito medley con Last Surprise di Persona.

