TGA 2020: riascoltiamo il medley di Super Mario Bros. e Last Surprise di Persona

L'edizione di quest'anno dei TGA 2020 è stata ricca di novità e di annunci e sicuramente non avrà deluso nessuno. Due dei momenti più interessanti dello show sono stati però, i due momenti musicali, uno dedicato a Persona 5 Scramble e l'altro alla serie di Super Mario Bros. Andiamo a riascoltarli assieme.

In testa alla news possiamo trovare il bellissimo medley dedicato all'icona di Nintendo ed eseguito dalla London Philharmonic Orchestra. Registrato nell'Abbey Road Studio, questo medley mescola alcune delle canzoni più celebri e amata della storia dell'idraulico italiano.

Diversa, ma ugualmente apprezzata è stata l'esibizione di Last Surprise, la canzone principale dello spin-off Persona 5 Scramble, eseguita dai Lyn & the Persona Music Band. Un pezzo stiloso e ritmato, in grado di dare un tono diverso a tutto lo show.

L'edizione di quest'anno è stata ricchissima di giochi e annunci, qui, invece, vi presentiamo tutti i vincitori nelle varie categorie dei The Game Awards 2020.