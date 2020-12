Cyberpunk 2077: il cosplay di jannetincosplay coglie il lato sexy del gioco di CDPR

Cyberpunk 2077 è il gioco del momento. Lo stiamo trattando in lungo e in largo. Adesso anche con un riuscitissimo cosplay di jannetincosplay, capace di cogliere in maniera perfetta il lato sexy dell'attesissimo gioco di ruolo CDPR.

Questo perchè lo studio polacco non ha paura a mostrare un mondo iper-sessualizzato, nel quale è possibile usare impianti cibernetici per aumentare a dismisura le dimensioni del proprio corpo. Aggiungendosi anche un enorme pene che, per colpa di un glitch, rischia di scappare fuori dai pantaloni.

Tornando al cosplay di jannetincosplay la modella è bravissima sia a trovare uno sfondo molto adatto per la sua posa, sia a creare un costume perfetto per Night City. Il suo corpo, poi, fa il resto per rendere sexy questa posa assolutamente innocente. Gli occhiali, poi, sono un tocco di classe.

Cosa ve ne pare? Avete dato un'occhiata al cosplay di The Legend of Zelda di Oichi o a alla Quiet di Metal Gear Solid proposta da LadaLyumos?