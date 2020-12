F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, trailer di lancio per PS5, PS4 e PC dei TGA 2020

Durante The Game Awards 2020 è stato pubblicato il trailer di F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch. Si tratta di un particolare metroivania in 2D con protagonista un coniglio meccanizzato. F.I.S.T. uscirà per PC, PS5 e PS4 nel corso dei primi mesi del 2021.

Il gioco viene descritto dal publisher Bilibili dallo sviluppatore TiGames come un Dieselpunk Metroidvania. Il protagonista è Rayton, un ex soldato della guerra di resistenza che si è combattuta tra la Legione delle Macchine e Torch City. Rayton deve tornare in azione per provare a salvare un suo amico che è stato arrestato senza motivo.

Ovviamente il suo viaggio si trasformerà presto in un'avventura che coinvolgerà la mafia, la ribellione e la legione. Fortunatamente il carismatico coniglio sarà dotato di un braccio meccanizzato grazie al quale poter acquisire nuovi e straordinari poteri grazie ai quali farsi largo tra i nemici e le tante difficoltà.

Il gioco è utilizzato sfruttando la potenza dell'Unreal Engine 4 e metterà in gioco livelli complessi e un sistema di combattimento profondo, basato su tre tipi di armi differenti.

Cosa ve ne pare?