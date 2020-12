Genshin Impact regala 800 primogem nonostante non abbia vinto i The Game Awards 2020

miHoYo ha annunciato di voler fare un regalo a tutti i giocatori che hanno consentito a Genshin Impact di ricevere delle nomination ai The Game Awards 2020 nelle categorie Best Mobile Game e Best RPG. Nonostante le nomination non si siano concretizzati in nessun premio, lo sviluppatore ha deciso di regalare 800 primogem a tutti coloro che si collegheranno al 12 al 15 dicembre.

Il messaggio con il quale è stato fatto l'annuncio è piuttosto semplice, ma il gesto è sicuramente più che apprezzato: "Cari viaggiatori, con il vostro supporto Genshin Impact è stato nominato nelle categorie "Best Mobile Game" e "Best RPG" ai The Game Awards 2020". Regaleremo 800 Primogem a partire dal 12 dicembre fino al 15 dicembre. Grazie per essere rimasti con noi."

Non è la prima volta che lo sviluppatore regala Primogem, ma fa sempre piacere ricevere qualcosa in cambio per il supporto dato in questi mesi. Anche perché l'apprezzato gioco di ruolo per mobile, PC e PlayStation sta guadagnando tantissimi soldi in tutto il mondo. Questo nonostante nell'ultimo mese sia stato battuto da Arena of Valor.

Inoltre il supporto al gioco sta continuando in maniera intensiva: l'aggiornamento 1.2 di Genshin Impact porta novità ai domini e altro.

Ci state ancora giocando?