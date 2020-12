Arena of Valor batte Genshin Impact come gioco più redditizio su mobile

Dopo solo una manciata di mesi di pausa, Sensor Tower certifica il fatto che Honor of Kings, conosciuto in occidente come Arena of Valor, torna ad essere il gioco più redditizio su mobile. Con 250 milioni di dollari in un solo mese, il MOBA si riappropria della testa della classifica, battendo il fenomeno Genshin Impact.

Il coloratissimo gioco di ruolo di miHoYo, infatti, dopo mesi di guadagni folli si ferma a 143 milioni di dollari. Un valore eccezionale, ma che gli fa perdere anche il secondo gradino del podio, riconquistato da PUBG Mobile con 174 milioni di dollari. Il battle royale cresce del 4% rispetto all'anno precedente. La metà dei suoi guadagni arriva dalla versione cinese Game for Peace.

Dei 143 milioni di Genshin Impact, invece, il 27% arriva dal Giappone, mentre il 25% dalla Cina. Il gigante asiatico è anche il responsabile del successo di Honor of Kings: il 96% dei suoi guadagni, infatti, è cinese. Il MOBA, oltretutto, ha registrato un miglioramento dei guadagni del 62% anno su anno. Chissà se League of Legends Wild Rift, questa la nostra recensione, riuscirà a frenare questo successo.

In quarta posizione si ferma Coin Master, in quinta Pokémon Go e in sesta Rise of Kingdoms.