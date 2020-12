Facebook, WhatsApp, Instagram e FB Messenger down, segnalati malfunzionamenti

Facebook, WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger risultano down o parzialmente down in varie parti del mondo, specie in Europa: sono stati segnalati parecchi malfunzionamenti.

È passato diverso tempo dall'ultima volta che Facebook, WhatsApp e Instagram sono risultati down in Europa, ma stando alle rilevazioni di Downdetector il problema è reale e concreto, con molti sbalzi registrati per quanto concerne le performance di tutte le piattaforme.

La concentrazione dei malfunzionamenti viene indicata proprio in Europa, e in effetti noi stessi abbiamo sperimentato vari disservizi con Facebook e Facebook Messenger, mentre Instagram e WhatsApp sembrano per il momento non interessate dalla questione.

Può darsi dunque che il problema sia legato a specifiche linee o a specifiche zone, ma per il momento non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali da parte dei vari social network, che immaginiamo risolveranno tutto a breve.

Voi avete riscontrato del malfunzionamenti su Facebook, Instagram o WhatsApp?