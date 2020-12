Cyberpunk 2077, il trailer di lancio su NVIDIA RTX è spettacolare

Cyberpunk 2077 può vantare un altro trailer di lancio, dedicato in questo caso alla sola versione PC e in particolare alle schede video NVIDIA RTX: il video è spettacolare.

Sappiamo che in questo momento Cyberpunk 2077 non dà propriamente il meglio su PS4 e Xbox One, dunque chi vuole godere della migliore esperienza possibile con il titolo di CD Projekt RED è praticamente obbligato a giocarlo sulla piattaforma Windows con un sistema in grado di supportare le feature delle GPU RTX.

Non c'è alcun dubbio che, con la componentistica giusta, Cyberpunk 2077 sia in grado di immergerci in un mondo futuristico convincente e meravigliosamente dettagliato, e il trailer lo dimostra in maniera eloquente.

Resta da capire quando anche gli utenti console potranno contare su di un comparto tecnico così convincente e rifinito: lo sguardo è rivolto all'atteso upgrade per PS5 e Xbox Series X, ma immaginiamo che le console di precedente generazione non verranno abbandonate a se stesse.

Anche perché le testimonianze sempre più insistenti delle scarse performance di Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One sembrano già aver causato qualche grattacapo al team di sviluppo, le cui azioni sono calate in maniera consistente.