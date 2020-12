Cyberpunk 2077, grossi problemi su console old gen, le versioni meno mostrate?

Stanno iniziando ad apparire online le prime clip di Cyberpunk 2077 per console old gen, soprattutto in molti ci stanno giocando su PS4, che rimane la piattaforma più diffusa. Purtroppo non ci sono buone notizie, perché il gioco appare in condizioni non proprio ottimali, per usare un eufemismo.

Come potete vedere nella clip sottostante, il problema principale è la decisa riduzione della qualità grafica, con fenomeni come modelli 3D che impiegano alcuni secondi per essere caricati completamente (texture comprese), mostrandosi prima in versione low-poly, e una densità della popolazione delle strade di Night City ridottissima rispetto a quella vista nei filmati promozionali.

Qualcuno ha già iniziato a malignare affermando che CD Projekt Red ha mostrato di malavoglia le versioni old gen del gioco perché ancora acerbe. Comunque sia le clip potrebbero essere state registrate da una versione pre-patch di lancio del gioco, il permetterebbe ancora di sperare in un profondo miglioramento dell'ultima ora.

Per il resto vi ricordiamo che per avere maggiori informazioni sul gioco, vi basta leggere la nostra recensione di Cyberpunk 2077.