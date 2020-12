PS5: potrebbero non arrivare nuove scorte prima del 2021, a differenza di Series X

Dal Regno Unito arrivano brutte notizie per tutti coloro che sperano di ricevere una PS5 prima di Natale. Diversi rivenditori inglesi, infatti, sostengono che Sony non invierà nuove scorte prima del 2021. Si tratta di una situazione per il momento confermata solo in UK, ma che potrebbe riflettersi anche sul resto di Europa, Italia inclusa. Allo stesso modo arrivano notizie confortanti per chi attende una Xbox Series X: Microsoft potrebbe distribuire una nuova ondata di console nei prossimi giorni.

Come dicevamo in apertura, si tratta di notizie non legate direttamente all'Italia, ma essendo il Regno Unito il mercato più grande e redditizio di Europa è facile pensare come quello che succede ad Albione in un modo o nell'altro avrà qualche riflesso anche da questa parte della Manica.

E le notizie che arrivano dal Regno Unito non sono positive per tutti coloro che vorrebbero una PlayStation 5 sotto l'albero. Sembra, infatti, che catene come Argos non riceveranno nuove console prima del 2021. Lo hanno detto esplicitamente sul loro sito. Anche altre catene di negozi come ShopTo hanno già venduto tutte le nuove unità che riceveranno da Sony e pensano di distribuirle il 18 dicembre. Dopo questa data, però, è improbabile che arrivino altre PS5. Sony sta vendendo tutto quello che produce.

Xbox Series X, invece, sta vivendo una situazione contraria. Sempre in UK alcuni siti stanno cominciando a distribuire le unità che otterranno nei prossimi giorni, chiaro segnale che Microsoft dovrebbe consegnare nuovi stock di console nei prossimi giorni.

Anche Phil Spencer, però, si aspetta che le scorte di Xbox Series X e S scarseggeranno fino alla prima metà del 2021.

Nell'attesa di conferme o smentite per il mercato italiano, vi consigliamo di restare con noi per essere sempre informati.