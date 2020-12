One Piece: Pirate Warriors 4: vendite per un milione di copie, Kozuki Oden in arrivo

One Piece: Pirate Warriors 4 ha totalizzato vendite per oltre un milione di copie: lo ha annunciato la rivista giapponese Famitsu, rivelando anche l'arrivo di un nuovo personaggio giocabile: Kozuki Oden.

Disponibile dallo scorso marzo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, One Piece: Pirate Warriors 4 è l'ultimo spin-off action in stile Musou dedicato alla celebre serie di Eiichiro Oda.

Anche i precedenti episodi del franchise hanno superato il milione di copie vendute, ma Pirate Warriors 4 è stato quello che ha raggiunto tale traguardo più velocemente, a quanto pare.

Disponibile nell'ambito del Wano Country Pack, in uscita questo inverno, Kozuki Oden sarà il nono personaggio giocabile del titolo sviluppato da Omega Force.

Il samurai, dotato di una forza e di una resistenza eccezionali, combatte utilizzando due spade e si pone come uno dei guerrieri più forti della serie di One Piece.