One Piece: Pirate Warriors 4, il trailer di lancio pubblicato da Bandai Namco

One Piece: Pirate Warriors 4 si mostra con uno spettacolare trailer di lancio, pubblicato da Bandai Namco a pochi giorni dall'uscita: il gioco sarà disponibile a partire dal 27 marzo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Basato sul celebre manga di Eiichiro Oda, One Piece: Pirate Warriors 4 includerà un roster composto da oltre quaranta personaggi, molti dei quali al debutto nella serie.

La corposa campagna del gioco ripercorrerà le varie saghe, catapultandoci nel mezzo di un'azione adrenalinica in stile Musou, in cui sfruttare le mosse e le abilità speciali di ogni protagonita al fine di sconfiggere centinaia di nemici.

Grazie alle sue oltre 100 missioni secondarie, la modalità Treasure Log assicurerà dozzine di ore di azione frenetica anche dopo aver finito la Modalità Storia.

I pirati sono tornati e portano con sé una storia più esplosiva, più ambienti di gioco, e attacchi ancora più pazzeschi in ONE PIECE: PIRATE WARRIOS 4.

Segui Rufy e i pirati di Cappello di paglia sin dall'inizio, nel loro viaggio attraverso una moltitudine di isole per trovare il famoso tesoro: lo One Piece. Gioca su alcune delle isole e degli ambienti più straordinari della storia di ONE PIECE e sfida nemici memorabili.

Scegli tra alcuni dei tuoi personaggi preferiti e affronta un gran numero di nemici ripercorrendo i momenti iconici dell'anime di One Piece.

Sviluppato dai maestri del genere d'azione musou, KOEI TECMO GAMES, ONE PIECE Pirate Warriors 4 unisce l'emozione di spazzare via orde di nemici con le divertenti ed energetiche personalità della serie One Piece.