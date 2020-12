The Game Awards 2020, Glen Schofield sarà presente col suo nuovo gioco

All'interno dei The Game Awards 2020 ci sarà spazio non solo per i giochi che hanno caratterizzato questo 2020, ma anche per quelli che definiranno i prossimi mesi. Per questo motivo saranno fatti tanti annunci. Tra questi, uno dei più interessanti potrebbe essere quello di Striking Distance Studios, lo studio fondato da Glen Schofield, storico volto di Dead Space, Blood Omen 2: Legacy of Kain e Call of Duty: Advanced Warfare, che mostrerà per la prima volta il suo nuovo gioco.

Noi cominceremo a prepararci alla diretta a partire dalle 14, con un lunga maratona che arriverà direttamente ai TGA 2020, che commenteremo in diretta su Twitch con voi.

Tra la dozzina di nuovi giochi che saranno annunciati ai The Game Awards, uno spazio particolare sarà riservato a Striking Distance Studios. Lo studio, al suo debutto, ottiene tutto questo credito principalmente perché è lo studio di Glen Schofield, volto storico dell'industria con un passato in Electronic Arts, Activision e THQ.

Tra i suoi giochi ricordiamo Blood Omen 2: Legacy of Kain, The Lord of the Rings: The Return of the King, Dead Space, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Advanced Warfare e Call of Duty: WWII. Diciamo che ci sono curricula peggiori.

Comunque Glen Schofield, dopo aver lasciato Sledgehammer ed essere passato da PUBG, adesso è pronto per mostrare a tutti il suo nuovo progetto. Di cosa si tratterà?