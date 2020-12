The Game Awards 2020 la maratona: seguite gli Oscar del videogioco con noi su Twitch

I The Game Awards 2020 di stanotte si prospettano un appuntamento davvero imperdibile. Geoff Keighley ha assemblato una squadra di ospiti davvero eccezionale, per presentare quelli che a tutti gli effetti stanno diventando "gli oscar dei videogiochi". Come se non bastassero gli ospiti, i TGA 2020 saranno anche l'occasione per presentare alcuni nuovi progetti, si dice addirittura che i giochi inediti saranno una dozzina. Per tutti questi motivi sarà bello assistere dal vivo allo show assieme su Twitch, ma soprattutto attendere in compagnia di graditi ospiti e dei più famosi volti di Multiplayer.it questo attesissimo show. Ecco perché è nata questa Maratona The Game Awards 2020.

La diretta dello show partirà nella notte tra giovedì 10 dicembre 2020 e venerdì 11 alle 00:30, ma la nostra maratona partirà prima, alle 14 in punto in compagnia di Aligi Comandini e Cyberpunk 2077.

In questa lunga giornata parleremo davvero di tutto: discuteremo a lungo di quelle che sono le nostre aspettative per lo show, ma getteremo anche un occhio all'anno appena trascorso (e che speriamo finisca presto) per capire cosa ci aspetta nel prossimo.

Lo faremo con Pierpaolo Greco, Umberto Moioli, Vincenzo Lettera, ma anche con ospiti simpatici e preparati come Ualone e Michele Poggi.

Bando alle ciance, ecco la programmazione di oggi:

[14:00] Cyberpunk 2077 con Aligi

[16:00] - 16 Bit con Francesco

[17:00] - TGA 2020: Royal Rumble Redazionale

[18:00] - TGA 2020: le perle del 2020 con Vincenzo, Aligi e Francesco

[19:00] - TGA 2020: I Migliori di Multiplayer.it con Pierpaolo, Umberto e Vincenzo

[20:00] - TGA 2020: Attese e Speranze con Emanuele, Michele "Sabaku" Poggi

[21:00] - Rivediamo l'edizione 2019 con Emanuele, Alessandra e Giordana

[22:00] - TGA 2020: Attese e Speranze con Emanuele e Ualone

[23:00] - TGA 2020: Preshow con Pierpaolo, Francesco e Umberto

[00:00] - TGA 2020: Lo Show con Pierpaolo, Francesco e Umberto

Cosa ve ne pare? Non dimenticatevi che potrete interagire con noi in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, dove troverete tanti altri appassionati con cui chiacchierare.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch.