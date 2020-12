Bioshock 4 potrebbe essere open world e con dialoghi a scelta

Sono passati oramai sette anni dall'arrivo dell'ultimo BioShock. Il franchise è uno dei preferiti dei fan e ha influenzato molti altri giochi negli anni successivi, ma nonostante la sua popolarità nulla è stato realizzato dopo BioShock Infinite e relativi DLC. Sappiamo però che un quarto capitolo, che per comodità chiamiamo "BioShock 4" pur non avendo ancora un nome, è in sviluppo presso Cloud Chamber. Ora, scopriamo che potrebbe essere un gioco open world e con dialoghi a scelta.

L'informazione arriva da una serie di annunci di lavoro per posizioni come Senior Voice Designer, Game AI Programmer, Lead Systems Designer per Cloud Chamber. Tramite queste possiamo scoprire che BioShock 4 punta a essere un gioco basato sulla narrazione, al pari dei precedenti, ma con un "sistema di dialogo" che fa pensare a un gioco con dialoghi a scelta che possano in qualche modo influire sulla trama o eventi di gameplay. Inoltre, si parla di un "mondo sandbox emergente": il trend degli ultimi anni è chiaro e non sorprende che anche un'opera come BioShock debba abbandonare l'estrema linearità che la contraddistingueva.

Più interessante è ciò che sembra in lavorazione per il comparto IA, descritto come un "sistema di folla urbana gestita da una IA significativa e un sistema ecologico-tribale per una IA alle volte ostile." Purtroppo questi sono tutti piccoli pezzi che, anche sommati, difficilmente permettono di visualizzare un quadro d'insieme. Certamente BioShock 4 è ancora ben lontano dal rilascio e anche dall'annuncio.

Tramite qualche dettaglio emerso dagli annunci di lavoro pubblicati mesi fa, già sappiamo che sarà molto probabilmente un progetto unicamente next-gen, ovvero per PS5 e Xbox Series X|S.