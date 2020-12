PS5 supera la carta igienica nelle ricerche "Dove comprare" del 2020 negli USA

Basandoci sul report di Google dedicato al 2020, negli USA le ricerche "Dove comprare una PS5" hanno superato le ricerche "Dove comprare la carta igienica". Un risultato sorprendente, considerando che con l'inizio della pandemia di COVID-19 è sorta un'isteria di massa che ha spinto moltissime persone ad accumulare carta igienica, portando quindi al rapido esaurimento delle scorte dei negozi.

Se vi state domandando in che posizione arriva Xbox Series X, la risposta è presto detta: quarta. La terza posizione è stata vinta da "Dove comprare maschere per il viso". Infine, al quinto posto troviamo "Dove comprare igienizzante per le mani". Pare quindi che il 2020 possa essere riassunto con due soli concetti: la next-gen e la pandemia.

Questi risultati sono, come detto, relativi agli USA. Abbiamo verificato anche il report per l'Italia ma, purtroppo, non è presente una categoria dedicata a "Dove comprare". Non mancano di certo risultati interessanti anche per la Penisola, come ad esempio la terza posizione della categoria "Perché...?", ottenuta dalla ricerca "perché le scope stanno in piedi". Sempre in tema pandemia, dovendo rimanere più tempo in casa, tutti hanno cercato le ricette per la pizza, il pane, i cornetti, il lievito madre e gli gnocchi di patate.

Rimanendo in ambito videoludico, però, possiamo anche vedere che negli USA i giochi più cercati sono Among Us, Fall Guys Ultimate Knockout, Valorant, Genshin Impact e Ghost of Tsushima. Risultati non sorprendenti, soprattutto nelle prime posizioni: noi appassionati non avevamo bisogno di questo report per renderci conto che questi videogame erano i più ricercato. Parlando proprio di Ghost of Tsushima, l'opera di Sucker Punch ha già vinto un premio dei The Game Awards 2020.