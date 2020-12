Call of Duty Black Ops Cold War: l'aggiornamento del 10 dicembre risolve vari problemi

Call of Duty Black Ops Cold War ha ricevuto un altro aggiornamento, che corregge vari problemi presenti all'interno dello sparatutto di Activision, in attesa dell'arrivo della Stagione 1, prevista per il 16 dicembre 2020. Oltre alla correzione di bug, l'update introduce alcuni cambiamenti anche per le playlist multigiocatore.

Prima di tutto, la mappa Miami è stata aggiunta alla playlist Armi Combinate, unendosi così a Crossroads, Armada e Cartel come quarta mappa nella playlist 12v12. Per quanto riguarda la modalità Zombie, invece, questo nuovo update introduce il "Pack-a-punch" per la Ray Gun. Inoltre, Nuketown '84 è stato aggiunto alla playlist Onslaught.

Per quanto riguarda invece le correzioni, l'aggiornamento di Call of Duty Black Ops Cold War non è ancora in grado di correggere ogni problema noto: Treyarch ha affermato che sta ancora analizzando le problematiche della camo Diamond che appare come bloccata ad alcuni giocatori, anche dopo che questi l'hanno correttamente sbloccata. Inoltre, alcuni giocatori Xbox hanno segnalato di aver ricevuto un messaggio "la prova è finita" sul menù d'avvio, ma questo errore dovrebbe invece essere stato risolto.

Sono poi state introdotte varie correzioni alla stabilità generale del gioco, a una serie di crash ed è stata reintrodotta la possibilità di votare le mappe nelle playlist dove, precedentemente, non era possibile.

Infine, vi segnaliamo che grazie a un recente trailer Activision ha confermato l'arrivo della mappa Rebirth Island, precedentemente svelata dai dataminer per il battle royale Call of Duty Warzone.