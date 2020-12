Call of Duty Warzone: Rebirth Island è stata confermata ufficialmente

Activision e Treyarch hanno rilasciato un nuovo trailer dedicato a Call of Duty Black Ops Cold War - precisamente un video "Storia cinematica" sulla stagione uno del nuovo gioco -. All'interno di questo possiamo vedere Rebirth Island, nuovo mappa per Call of Duty Warzone.

Nel filmato, ancora più precisamente, possiamo vedere Vikhor "Stitch" Kuzmin, il nuovo operatore per Cold War e Warzone, che è in possesso di una fotografia di Rebirth Island. Secondo le informazioni disponibili, condivise dai dataminer la scorsa settimana, questa nuova mappa dovrebbe essere un remake di Alcatraz di Blackout.

Si tratterebbe di una mappa indipendente e giocabile nella modalità battle royale di Call of Duty Warzone. Vikhor "Stitch" Kuzmin, invece, è un ex-leader del KGB del programma Nova 6, un sito di produzione di armi chimiche sperimentali su Rebirth Island. Russel Adler, agente CIA della campagna di Black Ops Cold War, ha chiuso l'area negli anni '60, ma Stich è tornato nella versione anni '80 del gioco.

Inoltre, Stitch menziona di essere stato inviato nel Gulag come punizione per il fallimento con Rebith Island. Lì, Stich avrebbe trovato "la sua vera vocazione". La scorsa settimana Activision ha confermato che Warzone riceverà una nuova "esperienza Gulag". Probabilmente le due cose sono collegate. Il Gulag, nel caso nel quale non lo sappiate, è un'arena 1 vs 1 dove si viene inviati dopo la prima sconfitta nella battle royale: se, al proprio turno, si riesce a sconfiggere l'altro giocatore, si ottiene la possibilità di rientrare nella partita.

Vi ricordiamo inoltre che la data di inizio della Stagione Uno di Call of Duty Black Ops Cold War è stata rimandata.