Cyberpunk 2077: per riscattare le ricompense dovrete iscrivervi a GOG.com

Tutti coloro che acquisteranno Cyberpunk 2077 avranno diritto a riscattare delle interessanti ricompense. Si va dalla colonna sonora ufficiale ad alcuni abiti e oggetti da far indossare a V direttamente nel videogioco, così da rendere più personale il viaggio all'interno di Night City. Dalle istruzioni pubblicate da CD Projekt RED online, scopriamo che per riscattare questo genere di goodies lo studio polacco costringerà ad iscriversi a GOG.com.

Andiamo prima con ordine. Avete letto la nostra recensione di Cyberpunk 2077? In seconda battuta scopriamo quali ricompense potremo sbloccare all'interno di Cyberpunk 2077:

Giacca Scuola del Lupo (The Witcher 3): si tratta di una giacca con il logo della Scuola del Lupo di The Witcher

si tratta di una giacca con il logo della Scuola del Lupo di The Witcher Maglietta Galaxy: si tratta di una maglietta con il logo di GOG

si tratta di una maglietta con il logo di GOG Maglietta Scuola del Lupo (The Witcher 3): una t-shirt col medesimo logo della giacca della Scuola del Lupo

una t-shirt col medesimo logo della giacca della Scuola del Lupo Black Unicorn: è una katana da utilizzare negli scontro corpo a corpo

è una katana da utilizzare negli scontro corpo a corpo Peluche del Troll EmpØrio: si tratta di uno strano pupazzo da piazzare nell'appartamento di V

Ricompense per Gwent: The Witcher Card Game:

Titolo "Breathtaking": Vuoi essere mozzafiato come Johnny Silverhand? Questo è il primo passo, che ti garantirà; di mozzare il fiato ai tuoi avversari

Vuoi essere mozzafiato come Johnny Silverhand? Questo è il primo passo, che ti garantirà; di mozzare il fiato ai tuoi avversari Moneta Samurai: Porta lo spirito dei SAMURAI in ogni lancio della moneta con questa moneta speciale, ispirata alla leggenda del rock cromatico dell'anno 2077

Porta lo spirito dei SAMURAI in ogni lancio della moneta con questa moneta speciale, ispirata alla leggenda del rock cromatico dell'anno 2077 Dorso Samurai: Ribellati contro il sistema con un dorso delle carte proveniente dal futuro oscuro e porta la fiamma della rivoluzione sui campi di battaglia di GWENT

Oltre a queste cose in game, si potranno sbloccare le seguenti ricompense da utilizzare su PC o mobile:

Colonna sonora originale

originale Manuale di Cyberpunk 2020

di Cyberpunk 2020 Sfondi per desktop e mobile

per desktop e mobile Libretto : In arrivo il 10 dicembre 2020

: In arrivo il 10 dicembre 2020 Fumetto digitale: In arrivo il 10 dicembre 2020

Se avete acquistato il gioco direttamente su GOG troverete tutte queste ricompense direttamente sul vostro account. Gli utenti Steam ed Epic Games Store, invece, devono effettuare l'accesso a REDlauncher usando un account GOG. Nel caso in cui non lo abbiate, a questo indirizzo vi dicono come fare.

Su Xbox One, Stadia e PlayStation 4, invece, ci sono alcuni passaggi in più. Innanzitutto bisogna avviare il gioco, poi dal menu principale di Cyberpunk 2077, dovrete aprire LE MIE RICOMPENSE ed effettuare l'accesso usando l'account GOG. Per le ricompense per GWENT, assicuratevi di utilizzare lo stesso account GOG che usate per giocare GWENT su PC o mobile. Nel caso in cui non lo abbiate, a questo indirizzo vi dicono come fare.

Una volta registrato l'account, tornate a Cyberpunk 2077 e iniziate a giocare. Le ricompense saranno nel deposito oggetti dell'appartamento di V.

In Gwent, invece, le ricompense saranno aggiunte direttamente nella collezione.