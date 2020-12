Dark Souls 3: la mod The Convergence aggiunge nuovi boss, magie e armi

Avete voglia di un soulslike ma, per un motivo o per un altro, non avete modo i recuperare l'eccellente remake di Demon's Souls? Ebbene potremmo avere la soluzione che fa per voi: si tratta della mod The Convergence per Dark Souls 3, ovviamente in versione PC. Questa modification aggiunge nuovi boss, oltre 150 magie e dozzine di armi nuove di zecca al capolavoro di From Software.

A questo indirizzo potrete scaricare la mod The Convergence di Dark Souls 3.

Questa nuova mod aggiunge oltre 150 nuove magie al capolavoro di From Software, divise in 12 diverse famiglie. Inoltre sarà possibile brandire nuove armi e armature, grazie alle quali affrontare delle nuove aree irte di pericoli. Queste aree sono state ricavate all'interno di Irithyll e Farron.

Come se non bastasse, The Convergence aggiunge nuovi boss e nuove versioni modificate dei mostri di Dark Souls 3, così da avere una nuova sfida per coloro che hanno già completato tutto quello che c'è da fare in questo gioco. C'è persino un nuovo sistema per creare pozioni ed elementi alchemici ai falò.

Per vedere in azione la mod di Dark Souls 3 e scoprire tutte le novità introdotte da questa modification, vi presentiamo il seguente filmato:

: