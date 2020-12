Usate i controlli invertiti? Degli scienziati vogliono studiare il vostro cervello

Alcuni giocatori invertono i controlli nei videogiochi. Per alcuni è solo una leggenda, ma i più esperti sapranno che è vero. La vera domanda è: perché? Due scienziati vogliono dare una risposta e hanno quindi dato il via a una ricerca: stanno ovvero cercando volontari per un studio che esplori l'argomento.

Il tutto è nato da un articolo del Guardian: il giornalista Keith Stuart ha chiesto a diversi scienziati la loro opinione sull'argomento, inclusa la dottoressa Jennifer Corbett del Visual Perception and Attention Lab presso la Brunel University di Londra. Dr. Corbett e un collega hanno quindi iniziato uno studio scientifico rigoroso per capire se si tratta di un'abitudine nata casualmente o se nel cervello di certe persone vi è un diverso processo cognitivo.

Dr. Corbett ha spiegato al Guardian che "in generale, misureremo quanto rapidamente e precisamente le persone sono in grado di ruotare mentalmente delle forme e in che estensione utilizzano certi segnali corporali e contestuali quando formulano giudizi sullo spazio attorno a loro. Non ci sono risposte giuste o sbagliate in questi compiti: siamo interessati a vedere in che modo le persone agiranno diversamente".

Secondo un secondo articolo del Guardian, questo studio è nato anche in seguito alle limitazioni causate dal COVID-19, che impedisce la realizzazione di normali studi in laboratorio. La speranza di Corbett è che questa ricerca aiuti i designer di videogiochi a ottimizzare i loro controlli sia per chi utilizza quelli normali che per chi utilizza quelli invertiti.