Call Of Duty: Warzone, una celebre mappa potrebbe tornare, secondo un leak

Call Of Duty: Warzone sembra stia per ospitare il ritorno di una mappa piuttosto celebre nella serie Activision, ovvero l'isola di Alcatraz, proveniente da Call of Duty: Black Ops 4, la quale è comparsa in un leak relativo allo sparatutto multiplayer online.

Quello che è emerso finora è una sorta di splash screen, forse derivato da una campagna promozionale da lanciare, che riporta chiaramente il nome Rebirth Island per Call Of Duty: Warzone, mentre l'isola visibile sullo sfondo ha il profilo inconfondibile di Alacatraz.

L'isola al largo di San Francisco è nota per aver ospitato il celeberrimo penitenziario di massima sicurezza, che ha fatto da sfondo anche a una mappa di Call of Duty: Black Ops 4 particolarmente apprezzata dalla community di giocatori, il cui ritorno è dunque plausibile.

Resta da capire come venga introdotta l'isola in Call Of Duty: Warzone, se sia destinata ad essere un'aggiunta alla mappa già esistente oppure una nuova mappa a sé stante selezionabile dai giocatori, anche se le sue dimensioni sarebbero decisamente più piccole di quelle della mappa originale.

Lanciato con Call of Duty: Modern Warfare, Call Of Duty: Warzone è la piattaforma multiplayer free-to-play in stile battle royale della serie, che a quanto pare è destinata a proseguire in parallelo con i capitoli principali, visto che sta iniziando a inglobare elementi anche dal nuovo Call of Duty: Black Ops Cold War. Recentemente è stato aggiornato con i 120 fps su Xbox Series X, peraltro ottenendo anche una riduzione di spazio occupato di 25 GB.