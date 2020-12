In Giappone ci sono chiropratici per videogiocatori

Quante volte avete sofferto di dolori alla schiena o alle spalle dopo sessioni di gioco prolungate nel tempo? Sarà la vecchiaia, sarà una cattiva postura, ma spesso c'è venuta voglia di ricevere un massaggio in grado di rimettere a posto le giunture doloranti dopo qualche ora con gamepad in mano. In Giappone la ditta Bauhutte, un'azienda specializzata in accessori da gaming di alto profilo, ha deciso di stringere un accordo con una clinica di chiropratici di Hyogo per creare degli speciali massaggi pensati appositamente per alleviare i dolori dei videogiocatori.

I nomi di questi programmi speciali non potevano che richiamare alcune delle pratiche più comuni per i videogiocatori. Il massaggio Headshot è pensato per agire sulle spalle e sulla testa, mentre Aim si concentra su braccia e polsi. Lo scopo dei massaggi è quello di alleviare i dolori alla testa o al collo, ma anche migliorare la postura dei videogiocatori.

La collaborazione con Bauhutte serve per premiare la fedeltà dei clienti: superando delle speciali soglie di prezzo, infatti, si riceveranno in omaggio dei gadget speciali di Bauhutte. Superando i 400 euro si otterrà un comodissimo pigiama da gaming.

Cosa ne pensate di questo servizio? Nel caso in cui voleste proporre qualcosa di simile anche da noi, ci proponiamo come tester!