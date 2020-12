Studio Ghibli svela il nuovo film, ed è qualcosa di totalmente diverso

Studio Ghibli ha diffuso il primo trailer del suo nuovo film, intitolato Earwig and the Witch, che appare come qualcosa di completamente diverso rispetto allo stile classico della compagnia, visto che questa volta si cimenta nella computer grafica in 3D.

Diretto da Goro Miyazaki, figlio del fondatore Hayao Miyazaki e autore anche de I racconti di Terramare e La collina dei papaveri, il nuovo film è basato su un racconto di Diana Wynne Jones ed è caratterizzato da questo cambio totale di stile che, per la prima volta, associa lo Studio Ghibli alla computer grafica renderizzata.

La storia racconta le peripezie di una ragazzina di 10 anni nell'Inghilterra degli anni 90, protagonista di vari eventi bizzarri perché, a sua insaputa, è figlia di una strega. La ragazza viene adottata da una strana coppia e da quel momento comincia a scoprire i suoi poteri magici, che la cacciano in situazioni decisamente strane.

Earwig and the Witch era previsto uscire per il Festival di Cannes, ma le problematiche legate alla pandemia da Covid-19 hanno comportato ritardi e allungato i tempi di lavorazione, spostandone la data di uscita che ora è prevista per il 30 dicembre 2020, mentre non ci sono ancora informazioni sull'arrivo in occidente.

Ovviamente non è facile giudicare da un semplice trailer, ma certamente il passaggio al 3D renderizzato in computer grafica sembra un po' lontano dal meraviglioso stile disegnato classico dello Studio Ghibli. In ogni caso, non vediamo l'ora di saperne di più.