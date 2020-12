The Game Awards: le votazioni per il premio Player's Voice sono aperte

Ci stiamo avvicinando al 10 dicembre, data nella quale uscirà Cyberpunk 2077, ma anche giorno nel quale saranno trasmessi i The Game Awards. Gli "Oscar dei videogiochi" premieranno i giochi che, secondo una giuria selezionata, si sono maggiormente contraddistinti nel corso degli ultimi 12 mesi. C'è, però, un premio che sarà scelto da una giuria popolare. Per questo motivo l'organizzazione dei The Game Awards ha annunciato oggi che le votazioni per il premio Player's Voice sono aperte a partire da oggi. In questo modo chiunque potrà scegliere i 10 giochi favoriti del 2020 tra i 30 disponibili.

A questo indirizzo potrete fare le vostre scelte.

La votazione si svolgerà in tre fasi. La prima vi chiederà di scegliere 10 giochi tra i 30 proposti. La seconda fase partirà il 4 dicembre e chiederà di scegliere 5 giochi sui 10 rimasti. L'ultima votazione partirà il 6 dicembre e vi chiederà di scegliere quello che per voi è il gioco dell'anno.

Chi vincerà?

Alla cerimonia del 10 dicembre parteciperà anche Tom Holland, che sarà fra i presentatori dell'evento. Lo seguirete?