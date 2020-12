Cyberpunk 2077: Grimes sarà nel gioco e fa l'annuncio posando nuda su Twitter

Elon Musk è conosciuto per il suo fiuto negli affari, ma anche per le sue uscite un po' folli e sregolate sui social. Claire Elise Boucher, in arte Grimes, evidentemente non è da meno del compagno. In un recente tweet annuncia che interpreterà un personaggio non giocante in Cyberpunk 2077, ma lo fa posando completamente nuda in compagnia di Liv Boeree. Le uniche cose che le coprono sono dei cuoricini posizionati proprio nei punti giusti. Giusti per non far scattare la censura del social, ovviamente.

Che la coppia fosse fuori dagli schemi lo si poteva intuire dal nome dato al loro primogenito, X Æ A-12. Una sigla impronunciabile, con un significato molto particolare, ma che fa sembrare Nathan Falco Briatore un nome comune.

Comunque, la cantante canadese ha deciso di annunciare la sua collaborazione con Cyberpunk 2077 in maniera piuttosto originale: "Hey ragazzi Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre!!! Interpreterò una popstar cyborg all'interno del gioco. Ah, non è legato a quanto detto prima, ma ho dipinto Liv Boeree come la galattica signora dello scalogno."

E ad accompagnare il tweet ci sono due foto delle due ragazze completamente nude, con delle decorazioni dipinte sul corpo e dei cuoricini a coprire seni e vagina, così da sfuggire alla censura di Twitter.

Sicuramente un modo curioso per annunciare la partecipazione ad un progetto di questo genere, ma di sicuro non fuori contesto. Alla fine stiamo parlando di un gioco che consentirà di fare innesti cibernetici al proprio corpo. Anche nelle parti intime. Una cosa che, però, non impedirà a V di avere rapporti sessuali da 30 secondi alla volta.