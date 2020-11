Call of Duty: Modern Warfare e Warzone, spazio occupato ridotto di 25 GB

Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone hanno ricevuto un aggiornamento che diminuisce lo spazio occupato su disco di 25 GB su tutte le piattaforme.

Come saprete, la questione rappresentava ormai un grosso problema per molti utenti, addirittura su PC Call of Duty: Warzone aveva superato i 230 GB e l'impegno da parte di Activision di ottimizzare l'installazione si era rivelato inefficace.

Con la patch 1.28, tuttavia, sembra che la situazione sia finalmente cambiata. L'update va in pratica a eliminare un pacchetto di texture ad alta risoluzione che diventa dunque opzionale per liberare spazio.

Su PC è stata introdotta una feature in più, ovverosia la possibilità di caricare tali texture on-demand alla bisogna, mentre su console si può semplicemente scegliere se scaricare e installare il pacchetto o meno.

Non è tutto: l'aggiornamento, dal peso di circa 33 GB, introduce anche la versione beta dei match Warzone privati, con tre differenti modalità: una battle royal da minimo 50 giocatori, Plunder da minimo 30 giocatori e una mini battle royal dal minimo 24 giocatori.