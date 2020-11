FIFA 21, Dua Lipa è realizzata meglio di molti calciatori, ora disponibile in Volta

L'ultima patch di FIFA 21, tra un aggiustamento e l'altro, ha introdotto in Volta Football una guest star d'eccezione. Stiamo parlando della cantante inglese Dua Lipa, da qualche ora presente tra le celebrità che possiamo sfidare nella modalità da strada del calcistico di EA Sports. Il lavoro svolto per questa ospite è pregevole, tanto che Dua Lipa è decisamente più bella di molti calciatori reali.

La cantautrice britannica non sarà l'unica celebrità a calcare i campi di Volta Football. Nei prossimi giorni vedremo il debutto della stella camerunense di Philadelphia 76ers Joel Embiid, del quarterback dei Baltimore Ravens Lamar Jackson e del pilota di Formula 1 Lewis Hamilton. Ci sarà anche David Beckham, l'unico che, fino a prova contraria, potrebbe davvero saper fare qualcosa con un pallone tra i piedi.

Fin qui nulla di male, per sua natura Volta Football mescola il calcio, con lo stile e la socialità. La cosa che fa specie è che a queste superstar sia riservato un trattamento migliore di molti calciatori che forse non sono stelle di prima grandezza, ma militano in club blasonati e hanno una certa fama, come l'attaccante del Manchester United Mason Greenwood.

Chissà se nella versione next-gen ci sarà più spazio per un maggior numero di volti scansionati. FIFA 21 uscirà su PS5 e Xbox Series X e S a dicembre.

