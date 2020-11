Black Ops Cold War: Valentini ha sfidato Rovazzi e Immobile: com'è andata?

Durante l'evento di lancio di Call of Duty: Black Ops Cold War Fabio Rovazzi, Ciro Immobile e molte altre personalità del mondo dello spettacolo e non solo hanno sfidato un gruppo selezionato di giornalisti e influencer, tra i quali spiccava il nostro Tommaso Valentini. Nel video qui sopra possiamo scoprire come è andata.

Nel frattempo, perché non leggete la sua recensione di Call of Duty: Black Ops Cold War?

In occasione del lancio italiano di Call of Duty: Black Ops Cold War si è tenuto un grande torneo a cui hanno partecipato streamer, professionisti del settore dei videogiochi e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi, i calciatori Ciro Immobile, Alessandro Florenzi, Douglas Costa, Radja Nainngolan, Giovanni Simeone, Andrea Conti e Pierluigi Gollini, l'attore Salvatore Esposito, i rapper Emis Killa e Jake La Furia, oltre all'ambassador di Call of Duty Fabio Rovazzi.

A tenere alto l'onore di Multiplayer.it c'era Tommaso Valentini, il nostro streamer di successo che è tornato per dettare legge sui server italiani. O forse no? Vi assicuriamo che tra coloro che sono morti nel video c'era anche lui.