Call of Duty: Warzone, lo spazio occupato su PC supera i 230 GB

Lo spazio occupato da Call of Duty: Warzone su PC ormai supera i 230 GB e ci sono utenti che si lamentano di aver riempito un SSD da 250 GB solo con il battle royale di Activision.

In verità Call of Duty: Warzone ha già superato da tempo la soglia psicologica dei 200 GB e le promesse del team di sviluppo circa una migliore compressione dei dati non sono state finora mantenute, anzi.

Con PS5 e Xbox Series X all'orizzonte e le loro costosissime espansioni di memoria, la questione assumerà per forza di cose contorni preoccupanti, visto che Call of Duty: Warzone rischia addirittura di monopolizzare lo spazio disponibile su Xbox Series S.

Per fortuna i produttori delle console sono già corsi ai ripari con un sistema di installazione modulare che permetterà di lasciare su disco solo ciò che effettivamente utilizziamo di un determinato titolo, ad esempio il comparto multiplayer.

Sarà interessante capire come si comporterà Activision in tal senso, visto che l'esigenza di includere l'intera campagna di Call of Duty: Modern Warfare nel download di Warzone ha un chiaro carattere promozionale: chi acquista il gioco completo potrà utilizzarlo senza attese.