Cyberpunk 2077: la mappa fisica e le cartoline trapelano online

Cyberpunk 2077 arriverà finalmente fra poco più di un mese sul mercato, ma intanto qualcuno ha fatto trapelare online la mappa fisica e le cartoline destinate come bonus alle edizioni fisiche speciali del gioco CD Projekt RED.

I materiali riportati sotto potrebbero essere considerati spoiler , ma bisogna essere veramente molto sensibili alle anticipazioni per evitare di guardare, in ogni caso siete avvertiti: quella che viene riportata sotto è dunque l'estensione totale dell'area esplorabile per quanto riguarda la città di Night City, oltre a delle simpatiche viste di questa in cartolina.

A vederla così, Night City e dintorni sembrano essere molto meno estesi della mappa di The Witcher 3: Wild Hunt, ma la densità dei vari luoghi e la loro verticalità dovrebbero fare la differenza, rendendo comunque la città un mondo vivace e pieno di cose da esplorare e con cui interagire.

Nella mappa sono segnalati i vari distretti esplorabili, oltre alla rete di strade di collegamento all'interno dell'ampia metropoli fantascientifica. Le cartoline psuedo-vintage mostrano alcuni luoghi tipici di Night City, come la spiaggia con luna park, Japan Town e il locale El Coyote Cojo che ricorrerà all'interno della storia del gioco.

Cyberpunk 2077, come si conviene a un gioco con ambientazione cyberpunk e futuristica, concentra dunque l'area esplorabile in una zona meno estesa di The Witcher 3 ma decisamente più densa e mossa, con i luoghi disposti anche in verticale, cosa che sarà un elemento di differenza importante.

Nel frattempo, del gioco abbiamo visto il secondo spot con Keanu Reeves dopo la pubblicità andata in onda durante le finali NBA.