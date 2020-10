Crash Bandicoot 4 è primo nella classifica vendite del Regno Unito, Star Wars Squadrons secondo

Crash Bandicoot 4: It's About Time conquista subito al debutto la cima della classifica vendite del Regno Unito per quanto riguarda la settimana appena conclusa, dal 28 settembre al 4 ottobre, mettendo dietro di sé anche l'altra new entry Star Wars: Squadrons.

In base ai dati UKIE e GFK relativi al mercato software fisico nel Regno Unito, sembra che i due giochi siano stati protagonisti di un testa a testa, considerando che Crash Bandicoot 4: It's About Time ha vinto alla fine con un distacco di sole 1000 unità vendute in più rispetto al concorrente.

Crash ha venduto l'82% delle copie su PS4, mentre la percentuale sulla console Sony si attesta al 68% per quanto riguarda Star Wars: Squadrons, dimostrando ancora una volta la particolare vicinanza della serie Activision con il mondo PlayStation, come da tradizione.

A chiudere il podio c'è ancora Super Mario 3D All-Stars che continua a fare numeri importanti in UK ma ha ceduto il passo alle nuove entrate, mentre Animal Crossing: New Horizons resta stabile sopra la metà della classifica e Marvel's Avengers comincia la sua discesa ora in quinta posizione.

A seguire i solidi Mario Kart 8, Minecraft Dungeons e Minecraft per Nintendo Switch, oltre all'accoppiata di Mafia: Definitive Edition e Mafia Trilogy a chiudere la top ten.

Top ten classifica software UK 28 settembre - 4 ottobre 2020