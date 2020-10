Cyberpunk 2077: secondo spot con Keanu Reeves, No Limits

CD Projekt RED ha pubblicato il secondo spot con Keanu Reeves dell'attesissimo Cyberpunk 2077. Questo video, ambientato in un'oscura e violenta Night City, mostra alcuni dei personaggi e delle situazioni nelle quali il protagonista si troverà coinvolto.

Si tratta di pochi secondi, ma capaci di restituire l'atmosfera del gioco, oltre che presentare alcuni dei personaggi che andremo a conoscere durante la nostra avventura. Il volto barbuto e un po' trasandato di Keanu Reeves racconta quello che faremo nel gioco, in arrivo a novembre su tutte le piattaforme disponibili in quel momento sul mercato.

Per lo sviluppatore polacco, però, non si tratta di un bel periodo: per poter completare il gioco in tempo e non andare incontro ad un ennesimo rinvio, infatti, CD Projekt RED è dovuta ricorrere al crunch, ovvero quella pratica di superlavoro che molti studi di videogiochi sfruttano largamente durante la creazione delle loro opere.

Questione morale a parte, Cyberpunk 2077 si prospetta il nuovo capolavoro del team polacco, un gioco in grado di coniugare ciò che di meglio possono offrire i giochi di ruolo di stampo occidentali moderni, con una tecnologia all'avanguardia, in grado di scintillare sulle nuove schede di Nvidia, ma anche su Xbox Series X|S.

A proposito della nuova console di Microsoft: sapete che è già arrivata in redazione?